Лотакова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотакова Александра Ивановна

Место рождения

Карельская АССР г. Сегежа

Дата рождения

03.11.1967

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1967

Отец: Лотаков Иван Александрович

Мать: Лотакова Ольга Матвеевна

Карельская АССР г. Сегежа
Рождение ребёнка
04.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Республика Карелия г. Сегежа
Рождение ребёнка
23.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Республика Карелия г. Сегежа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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