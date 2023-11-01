Лотакова Александра Ивановна
Место рожденияКарельская АССР г. Сегежа
Дата рождения03.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1967
Карельская АССР г. Сегежа
Рождение ребёнка
04.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Республика Карелия г. Сегежа
Рождение ребёнка
23.02.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Республика Карелия г. Сегежа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности