Зуев Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1932
Дата смерти11.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Зуева Зоя Петровна
Смерть
11.05.2002
Раменское
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Раменское