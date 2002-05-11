Зуев Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1932

Дата смерти

11.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Зуева Зоя Петровна

Смерть
11.05.2002
Раменское
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Раменское
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