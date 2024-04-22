Хован Кристина Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1993
Работа или профессия
С 2016
Работаю воспитателем
Бракосочетание
17.06.2017
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.10.2017
Отец ребёнка: Хован Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.12.2022
Дочь: Хован Арина Андреевна
Отец ребёнка: Хован Андрей Евгеньевич