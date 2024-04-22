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Хован Кристина Андреевна

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Место рождения

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Дата рождения

03.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1993

Отец: Ефремов Андрей Анатольевич

Мать: Ефремова Светлана Николаевна

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Работа или профессия
С 2016
Работаю воспитателем
Бракосочетание
17.06.2017

Муж: Хован Андрей Евгеньевич

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.10.2017

Сын: Хован Максим Андреевич

Отец ребёнка: Хован Андрей Евгеньевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.2022

Дочь: Хован Арина Андреевна

Отец ребёнка: Хован Андрей Евгеньевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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