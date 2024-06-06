Азарёнок Григорий 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарёнок Григорий

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

1891

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
Между 1918 и 1921 г.р.
1922 г.р.
1923 г.р.
Между 1924 и 1930 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Азарёнок Куприян

Мать: Азарёнок Елена

Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1915

Сын: Азарёнок Степан

Мать ребёнка: Азарёнок Устинья

Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
01.03.1917

Сын: Азарёнок Василий

Мать ребёнка: Азарёнок Устинья

Рождение ребёнка
Между 1918 и 1921

Дочь: (Азарёнок) Антонина

Мать ребёнка: Азарёнок Устинья

Рождение ребёнка
10.09.1922

Дочь: (Азарёнок) Анна

Мать ребёнка: Азарёнок Устинья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Азарёнок Иван

Мать ребёнка: Азарёнок Устинья

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1930

Сын: Азарёнок Владимир

Мать ребёнка: Азарёнок Устинья

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1931

Сын: Азарёнок Андрей

Мать ребёнка: Азарёнок Устинья

Смерть
1967
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы

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