Азарёнок Григорий
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения1891
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Азарёнок Куприян
Мать: Азарёнок Елена
Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1915
Сын: Азарёнок Степан
Мать ребёнка: Азарёнок Устинья
Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
01.03.1917
Сын: Азарёнок Василий
Мать ребёнка: Азарёнок Устинья
Рождение ребёнка
Между 1918 и 1921
Дочь: (Азарёнок) Антонина
Мать ребёнка: Азарёнок Устинья
Рождение ребёнка
10.09.1922
Дочь: (Азарёнок) Анна
Мать ребёнка: Азарёнок Устинья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Азарёнок Иван
Мать ребёнка: Азарёнок Устинья
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1930
Сын: Азарёнок Владимир
Мать ребёнка: Азарёнок Устинья
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1931
Сын: Азарёнок Андрей
Мать ребёнка: Азарёнок Устинья
Смерть
1967
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы