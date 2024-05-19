Ражев Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ражев Алексей
Мать: Ражева Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ражева) Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Ражева (Мышкина) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ражева (Мышкина) Евдокия
Рождение ребёнка
22.05.1921
Дочь: Сороковая (Ражева) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Ражева (Турсенина) Апполинария Фадеевна
Смерть
Неизвестно