Ражев Константин Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ражев Константин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ражев Алексей

Мать: Ражева Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ражева) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Ражева (Мышкина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева (Турсенина) Апполинария Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева (Мышкина) Евдокия

Рождение ребёнка
22.05.1921

Дочь: Сороковая (Ражева) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Ражева (Турсенина) Апполинария Фадеевна

Смерть
Неизвестно

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