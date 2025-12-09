Доронин Борис Николаевич
мужской, родился 1924, Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область
умер 1988, Омск, город Омск, Омская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Доронин Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Военная награда
08.06.1967
Смерть
1988
Омск, город Омск, Омская область