Доронин Борис Николаевич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Доронин Борис Николаевич

Автор
ОО
Овчинникова О.

мужской, родился 1924, Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

умер 1988, Омск, город Омск, Омская область

Отец
Доронин НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Доронин Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область

Военная награда
08.06.1967

Орден Красной Звезды.

Смерть
1988
Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.