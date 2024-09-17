Соловьева (Напыльникова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Напыльникова) Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Напыльников Сергей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Полиэкт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Полиэкт

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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