Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрис Виталий Альфредович
Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрис Андрей Альфредович
Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрис Лилия Альфредовна
Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрис Эльвира Альфредовна
Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно