Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрис Виталий Альфредович

Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрис Андрей Альфредович

Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрис Лилия Альфредовна

Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрис Эльвира Альфредовна

Отец ребёнка: Андрис Альфред Альфредович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрис Альфред Альфредович

Смерть
Неизвестно
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