Берестовой Владимир Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1948
Дата смерти19.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1970
Дочь: Берестовая Инна Владимировна
Мать ребёнка: Берестовая Елена Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Минск, Минск
Смерть
19.08.1991