Берестовой Владимир Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестовой Владимир Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1948

Дата смерти

19.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1970

Дочь: Берестовая Инна Владимировна

Мать ребёнка: Берестовая Елена Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Смерть
19.08.1991
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