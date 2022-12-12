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Акишин Илья Федорович

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896

Отец: Акишин Фёдор

Мать: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1927

Дочь: Герасимова Зоя Ильинична

Мать ребёнка: Акишина Клавдия

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Акишина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Акишина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Акишина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишина Клавдия

Смерть
Неизвестно
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