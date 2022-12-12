Акишин Илья Федорович
Место рождения
Дата рождения01.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896
Отец: Акишин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1927
Дочь: Герасимова Зоя Ильинична
Мать ребёнка: Акишина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Акишина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Акишина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Акишина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акишина Клавдия
Смерть
Неизвестно