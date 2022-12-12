Дербина (---) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербина (---) Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дербин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Дербин Николай Иванович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дербин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Дербин Николай Иванович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дербин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дербин Николай Иванович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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