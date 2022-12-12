Анисимова Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

26.01.1919

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
2012
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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