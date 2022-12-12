Анисимова Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1919
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
2012