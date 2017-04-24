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Галанина София Георгиевна
Галанина София Георгиевна
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Древо
Место рождения
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Дата рождения
24.04.2017
Пол
Женский
Отец
Галанин Георгий Олегович
1987 г.р.
Мать
Галанина (Шилова) Дарья Константиновна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2017
Отец:
Галанин Георгий Олегович
Мать:
Галанина Дарья Константиновна
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
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