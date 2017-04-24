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Галанина София Георгиевна

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

24.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2017

Отец: Галанин Георгий Олегович

Мать: Галанина Дарья Константиновна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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