Калинкин Георгий Романович (Гелаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Георгий Романович (Гелаевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2004

Отец: не указан

Мать: Калинкина Олеся Геннадиевна

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