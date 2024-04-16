Крапивина Феоктиста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрапивина Феоктиста

Крапивина Феоктиста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Степан

Отец ребёнка: Крапивин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Дмитрий

Отец ребёнка: Крапивин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Варлам

Отец ребёнка: Крапивин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивин Федор

Рождение ребёнка
08.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крапивин Федор

Рождение ребёнка
17.05.1928

Дочь: Силаенкова (Крапивина) Анастасия

Отец ребёнка: Крапивин Федор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.