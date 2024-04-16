Крапивина Феоктиста
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Степан
Отец ребёнка: Крапивин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Дмитрий
Отец ребёнка: Крапивин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Варлам
Отец ребёнка: Крапивин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крапивин Федор
Рождение ребёнка
08.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крапивин Федор
Рождение ребёнка
17.05.1928
Дочь: Силаенкова (Крапивина) Анастасия
Отец ребёнка: Крапивин Федор