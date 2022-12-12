Задорожная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1835
Сын: Задорожный Ларион Сергеевич
Отец ребёнка: Задорожный Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Задорожный Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Задорожный Сергей Никитич
Рождение ребёнка
02.04.1850
Сын: Задорожный Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Задорожный Сергей Никитич
Пасюковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно