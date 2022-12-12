Задорожная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1835

Сын: Задорожный Ларион Сергеевич

Отец ребёнка: Задорожный Сергей Никитич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Задорожный Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Задорожный Сергей Никитич

Рождение ребёнка
02.04.1850

Сын: Задорожный Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Задорожный Сергей Никитич

Пасюковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Сергей Никитич

Смерть
Неизвестно
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