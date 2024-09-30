Агафонова Анна Фотиева
Место рожденияс.Горка, Поведская вол. Новоторжский уезд
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Горка, Поведская вол. Новоторжский уезд
Бракосочетание
31.01.1911
Рождение ребёнка
21.10.1911
Сын: Агафонов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1913
Сын: Агафонов Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович
Рождение ребёнка
07.02.1915
Сын: Агафонов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович
Рождение ребёнка
10.08.1919
Дочь: Агафонова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович
Смерть
Неизвестно