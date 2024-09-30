Агафонова Анна Фотиева 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонова Анна Фотиева

Место рождения

с.Горка, Поведская вол. Новоторжский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Горка, Поведская вол. Новоторжский уезд
Бракосочетание
31.01.1911

Муж: Агафонов Федор Павлович

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Агафонов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1913

Сын: Агафонов Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1915

Сын: Агафонов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1919

Дочь: Агафонова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Агафонов Федор Павлович

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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