Маковецкий Павел Лаврентевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковецкий Павел Лаврентевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маковецкий Лаврентий Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маковецкая) Маруся Павлана

Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Антонина Павлавна

Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маковецкая) Елизавета Павлавна

Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маковецкая) Ирина Павлавна

Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета

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