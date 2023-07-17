Маковецкий Павел Лаврентевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маковецкий Лаврентий Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маковецкая) Маруся Павлана
Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Антонина Павлавна
Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маковецкая) Елизавета Павлавна
Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маковецкая) Ирина Павлавна
Мать ребёнка: (Маковецкая) Елизавета