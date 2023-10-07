Шитов Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шитов Фёдор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шитов Клим Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: (Шитова) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Шитова Прасковья Сергеева
Смерть
Неизвестно