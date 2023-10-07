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Шитов Иван Фёдоров

Место рождения

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шитов Фёдор Иванов

Мать: не указана

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Прасковья Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитов Клим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: (Шитова) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Шитова Прасковья Сергеева

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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