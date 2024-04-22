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Тараканов Илья Валерьевич
Тараканов Илья Валерьевич
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Древо
Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
29.07.1987
Пол
Мужской
Отец
Тараканов Валерий Степанович
1959 г.р.
Мать
Тараканова (Мокина) Ирина Николаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1987
Отец:
Тараканов Валерий Степанович
Мать:
Тараканова Ирина Николаевна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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