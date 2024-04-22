Тараканов Илья Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканов Илья Валерьевич

Тараканов Илья Валерьевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

29.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1987

Отец: Тараканов Валерий Степанович

Мать: Тараканова Ирина Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close