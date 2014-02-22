Иванова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1917
Дата смерти22.02.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1940
Сын: Игонин Станислав Иванович
Отец ребёнка: Игонин Иван Фатеевич
Тейсин, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Игонин Иван Фатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игонин Иван Фатеевич
Смерть
22.02.2014