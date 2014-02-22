Иванова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1917

Дата смерти

22.02.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1940

Сын: Игонин Станислав Иванович

Отец ребёнка: Игонин Иван Фатеевич

Тейсин, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Игонин Иван Фатеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Иван Фатеевич

Смерть
22.02.2014
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