Катышева Акулина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1918
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович
Рождение ребёнка
28.10.1922
Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович
Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович