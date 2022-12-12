Катышева Акулина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышева Акулина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1879

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1918

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Катышев Агап Иванович

Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович

Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катышев Иван Агапович

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