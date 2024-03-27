Мириханов Мирхафизан
Место рожденияд.Урсаево Заинский р-н РТ
Дата рождения1925
Дата смерти03.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Мириханов Миргарифан
д.Урсаево Заинский р-н РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Урсаево, 452634, Россия
Секретарь комсомола
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73535015/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie17315071/
Смерть
03.10.1943
Белорусия
Причина смерти: пропал без вести | Пропал без вести