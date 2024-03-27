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Мириханов Мирхафизан

Место рождения

д.Урсаево Заинский р-н РТ

Дата рождения

1925

Дата смерти

03.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мириханов Миргарифан

Мать: не указана

д.Урсаево Заинский р-н РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Урсаево, 452634, Россия
Секретарь комсомола
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73535015/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie17315071/
Смерть
03.10.1943
Белорусия
Причина смерти: пропал без вести | Пропал без вести
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