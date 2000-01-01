Козьма Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Осипов

Козьма Осипов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Осип Васильев

Мать: Василиса Артамонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close