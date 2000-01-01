Финоженок Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финоженок Акулина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Финоженок Арсентий Денисович

Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Финоженок Савелий Денисович

Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Финоженок Иван Денисович

Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович

Рождение ребёнка
10.10.1932

Дочь: Ефросинья Денисовна

Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финоженок Денис Демидович

Смерть
Неизвестно
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