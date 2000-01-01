Финоженок Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Финоженок Арсентий Денисович
Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Финоженок Савелий Денисович
Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович
Рождение ребёнка
10.10.1932
Дочь: Ефросинья Денисовна
Отец ребёнка: Финоженок Денис Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно