Мартиненко Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Мартиненко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мартиненко Дмитрий Семенов
Мать ребёнка: Мартиненко Елена
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Мартиненко Елена
Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 261
Смерть
1842
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 643