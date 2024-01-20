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Мартиненко Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Мартиненко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мартиненко Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: Мартиненко Елена

Рождение ребёнка
1800

Сын: Мартыненко Лука Семенов

Мать ребёнка: Мартиненко Елена

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 261
Смерть
1842
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 643

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