Фаттахетдинов Абдулкадер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахетдинов Абдулкадер

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фаттяхетдинов Вафа

Мать ребёнка: не указана

Фаттахетдинов Вафа рядовой В архив Дата рождения __.__.1924 Дата и место призыва 29.10.1942 Краснооктябрьский РВК, Горьковская обл. Посмотреть на карте Дата выбытия __.02.1945 Причина выбытия пропал б... Показать все
Смерть
Неизвестно

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