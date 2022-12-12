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Чекалов Николай Трофимович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

23.12.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905 ст.

Отец: Чекалов Трофим Ульянович

Мать: Чекалова Наталья Емельяновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
24.12.1905 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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