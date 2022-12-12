Чекалов Николай Трофимович
Место рождения
Дата рождения23.12.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905 ст.
Крещение
24.12.1905 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
01.01.1943
Рождение ребёнка
24.10.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно