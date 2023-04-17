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Татарников Иван Юрьевич
Татарников Иван Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1985
Пол
Мужской
Отец
Татарников Юрий Юрьевич
1964 г.р.
Мать
Татарникова (Тушина) Людмила Анатольевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1985
Отец:
Татарников Юрий Юрьевич
Мать:
Татарникова Людмила Анатольевна
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