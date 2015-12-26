Федотов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Андрей

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

26.11.1968

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Жена

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1968

Отец: Федотов Юрий Фёдорович

Мать: Лидия

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Александрова

Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Жена: Марина Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Александрова

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