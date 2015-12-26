Федотов Андрей
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения26.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1968
Отец: Федотов Юрий Фёдорович
Мать: Лидия
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Александрова
Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно
Жена: Марина Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Александрова