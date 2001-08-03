Егорова Яна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Яна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2001

Отец: не указан

Мать: Егорова Елена

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