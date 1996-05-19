Яшина Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина Юлия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1996

Отец: не указан

Мать: Сонина Екатерина Леоньтьевна

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