Дейнега Дмитрий
Место рождения
Дата рождения20.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894
Отец: Дейнега Александр
Мать: Мария
Рождение ребёнка
07.10.1947
Сын: Дейнега Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Дейнега Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Глуховщина
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнега Павел
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Дейнега Ирина
Смерть
Неизвестно