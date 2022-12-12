Дейнега Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейнега Дмитрий

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Место рождения

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894

Отец: Дейнега Александр

Мать: Мария

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.10.1947

Сын: Дейнега Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дейнега Ирина

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Глуховщина
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнега Павел

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Дейнега Ирина

Смерть
Неизвестно
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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