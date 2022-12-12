Зайцева (Боровенкова) Прасковья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Боровенкова) Прасковья Никифорова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Зайцев Тимофей Фомин

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
девица
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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