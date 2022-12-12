Зайцева (Боровенкова) Прасковья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1909
Муж: Зайцев Тимофей Фомин
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
девица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно