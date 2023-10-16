(Левоска) Мария Якоб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Левоска) Мария Якоб

(Левоска) Мария Якоб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1835

Сын: Капппи Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Капппи Андрей Иоаннович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
16.11.1839

Сын: Капппи Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Капппи Андрей Иоаннович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капппи Андрей Иоаннович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close