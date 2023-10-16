(Левоска) Мария Якоб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1835
Отец ребёнка: Капппи Андрей Иоаннович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
16.11.1839
Отец ребёнка: Капппи Андрей Иоаннович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно