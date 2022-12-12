Антюхин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1885 ст.
Рождение ребёнка
19.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
10.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
18.02.1916 ст.
Дочь: Антюхина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно