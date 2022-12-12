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Антюхин Иван Филиппович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1885 ст.

Отец: Антюхин Филипп Антиохович

Мать: Антюхина Мария Митрофановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1912 ст.

Сын: Антюхин Яков Иванович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1914 ст.

Сын: Антюхин Николай Иванович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1916 ст.

Дочь: Антюхина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Гавриловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антюхина Прасковья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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