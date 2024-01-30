Шагиев Юрий Касимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагиев Юрий Касимович

Шагиев Юрий Касимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1989

Дочь: Свистунова (Шагиева) Арина Юрьевна

Мать ребёнка: Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна

Байшады, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1993

Дочь: Комарова (Шагиева) Виктория Юрьевнп

Мать ребёнка: Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.