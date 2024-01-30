Шагиев Юрий Касимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1989
Дочь: Свистунова (Шагиева) Арина Юрьевна
Мать ребёнка: Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна
Байшады, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1993
Дочь: Комарова (Шагиева) Виктория Юрьевнп
Мать ребёнка: Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна