Подосинникова (Яненкова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.10.1898 ст.
Дата смерти05.01.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1898 ст.
Отец: Яненков Иван Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1918
Рождение ребёнка
26.10.1918
Дочь: Копенкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Подосинников Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1922
Сын: Подосиников Александр Иванович
Отец ребёнка: Подосинников Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1941
Дочь: Разорвенкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Подосинников Иван Иванович
Смерть
05.01.1986