Подосинникова (Яненкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинникова (Яненкова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

31.10.1898 ст.

Дата смерти

05.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1898 ст.

Отец: Яненков Иван Георгиевич

Мать: не указана

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
29.06.1918

Муж: Подосинников Иван Иванович

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.10.1918

Дочь: Копенкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Подосинников Иван Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.09.1922

Сын: Подосиников Александр Иванович

Отец ребёнка: Подосинников Иван Иванович

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.08.1941

Дочь: Разорвенкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Подосинников Иван Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
05.01.1986
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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