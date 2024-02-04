Птушко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Птушко Устинья
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Птушко Устинья
Рождение ребёнка
26.04.1919
Дочь: Птушко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Птушко Устинья
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Алифер (Птушко) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Птушко Устинья
Рождение ребёнка
26.10.1926
Дочь: Птушко Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Птушко Устинья
Смерть
Неизвестно
Пришел с войны весом 30 кг и вскоре умер.