Рычкова (Ветрова) Екатерина Васильевна Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рычкова (Ветрова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Волково, Талдомский район, Московская область

Дата рождения

Около 1876

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Ветров Василий Егоров

Мать: Ветрова Агафия Яковлева

Волково, Талдомский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Прокофьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рычков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Рычков Василий Прокофьевич

Приветино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Рычков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Рычков Василий Прокофьевич

Приветино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Рычкова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Прокофьевич

Приветино, Талдомский, Московская область

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