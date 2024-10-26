Рычкова (Ветрова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Ветров Василий Егоров
Мать: Ветрова Агафия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Рычков Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Рычков Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Рычкова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Прокофьевич