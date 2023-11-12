Афанасий Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Лаврентий Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Семен Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Селиверст Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Самсон Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно