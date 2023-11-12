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Афанасий Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Лаврентий Афанасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Семен Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Селиверст Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Самсон Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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