Лаптева (Сангина) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1958
Отец: Сангин Владимир
Мать: Сангина Мария Нимаевна
Рождение ребёнка
15.01.1984
Дочь: Лаптева Марина Викторовна
Отец ребёнка: Лаптев Виктор Петрович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.03.1987
Дочь: Иринцеева Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Лаптев Виктор Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно