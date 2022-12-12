Лаптева (Сангина) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Сангина) Нина Владимировна

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Место рождения

Бурулятуй, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

20.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1958

Отец: Сангин Владимир

Мать: Сангина Мария Нимаевна

Бурулятуй, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.01.1984

Дочь: Лаптева Марина Викторовна

Отец ребёнка: Лаптев Виктор Петрович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.03.1987

Дочь: Иринцеева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Лаптев Виктор Петрович

Долгокыча, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Виктор Петрович

Долгокыча, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Виктор Петрович

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