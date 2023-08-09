Селиванов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1984
Рождение ребёнка
05.02.2011
Дочь: Селиванова Валерия Александровна
Мать ребёнка: Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
25.10.2018
Дочь: Селиванова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Селиванова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селиванова Полина