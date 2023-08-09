Селиванов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1984

Отец: Селиванов Сергей Анатольевич

Мать: Решетникова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.2011

Дочь: Селиванова Валерия Александровна

Мать ребёнка: Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
25.10.2018

Дочь: Селиванова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Селиванова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Полина

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