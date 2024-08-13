Красникова (Загорская) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1877
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Красников Андрей Антонович
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1879
Дочь: Красникова (Красникова) Вера Антоновна
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1880
Дочь: (Красникова) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович