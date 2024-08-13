Красникова (Загорская) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Загорская) Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1877

Муж: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Красников Андрей Антонович

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1879

Дочь: Красникова (Красникова) Вера Антоновна

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1880

Дочь: (Красникова) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

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