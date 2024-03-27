Аксянова Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксянова Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксянов Хамзя

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксянов Хамзя

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксянов Хамзя

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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