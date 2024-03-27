Аксянова Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксянов Хамзя
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксянов Хамзя
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксянов Хамзя
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно