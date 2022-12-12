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Шванченко Павел Дмитриевич ?

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Место рождения

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Шванченко Дмитрий ?

Мать: Шванченко Анна ?

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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