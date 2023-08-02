Числова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов - малый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Числова) Неонила Алексеевна

Отец ребёнка: Числов - малый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Числова) Епистимья Алексеевна

Отец ребёнка: Числов - малый Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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