Числова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Числова) Неонила Алексеевна
Отец ребёнка: Числов - малый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Числова) Епистимья Алексеевна
Отец ребёнка: Числов - малый Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно