Жизневская София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жизневская София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1944

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1944

Отец: Шило Василий Кузьмич

Мать: Шило Анастасия

Рождение ребёнка
15.04.1968

Сын: Жизневский Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Жизневский Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
25.07.1974

Сын: Жизневский Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Жизневский Иосиф Антонович

Смерть
1998

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