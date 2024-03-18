Жизневская София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1944
Дата смерти1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1944
Отец: Шило Василий Кузьмич
Мать: Шило Анастасия
Рождение ребёнка
15.04.1968
Сын: Жизневский Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Жизневский Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
25.07.1974
Сын: Жизневский Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Жизневский Иосиф Антонович
Смерть
1998