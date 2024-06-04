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Пермяков Василий Алексеевич

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Место рождения

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Около 1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Около 1984 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982

Отец: Пермяков Алексей Кузьмич

Мать: Надежда Сергеева

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Вера Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.04.2006

Дочь: Софья Васильевна

Мать ребёнка: Пермякова Вера Алексеевна

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пермякова Вера Алексеевна

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

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