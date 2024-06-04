Пермяков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982
Отец: Пермяков Алексей Кузьмич
Мать: Надежда Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.2006
Дочь: Софья Васильевна
Мать ребёнка: Пермякова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
15.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пермякова Вера Алексеевна