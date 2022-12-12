Крехтунова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1874 ст.
Дочь: Крехтунова Прасковья Федотова
Отец ребёнка: Крехтунов Федот Афанасьев
Бракосочетание
До 1874
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Крехтунов Федот Афанасьев
Смерть
После 1879