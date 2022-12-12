Крехтунова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунова Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1858 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1874 ст.

Дочь: Крехтунова Прасковья Федотова

Отец ребёнка: Крехтунов Федот Афанасьев

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1874

Муж: Крехтунов Федот Афанасьев

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Крехтунов Ефим Федотов

Отец ребёнка: Крехтунов Федот Афанасьев

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1879
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